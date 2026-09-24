Luanda acolhe esta quinta-feira, 24, o Fórum sobre Armas Biológicas para reforçar a sensibilização sobre a importância da legislação nacional para a implementação efectiva da Convenção sobre Armas Biológicas (BWC).

O fórum, apurou o Novo Jornal junto de fonte da Assembleia Nacional, reunirá representantes de instituições nacionais ligadas ao controlo de armas e ao desarmamento, especialistas e parceiros internacionais, para a partilha de conhecimentos e o reforço da cooperação neste domínio.

A iniciativa surge numa altura em que Angola está a preparar a adopção de uma lei nacional para garantir a aplicação efectiva da convenção.Na quarta-feira, 23, o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu uma delegação do Escritório das Nações Unidas para os Assuntos de Desarmamento (UNODA). Os responsáveis reuniram-se ainda com o secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património, José Paulino Cunha da Silva.

Segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores, publicada no Facebook, "a futura legislação deverá estabelecer proibições, infracções e respectivas penalizações, responsabilidades das autoridades competentes, controlos de importação e exportação, bem como mecanismos de fiscalização, com vista a assegurar uma aplicação efectiva das obrigações previstas na Convenção".

O evento é organizado pelo Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, através da Autoridade Nacional para o Controlo de Armas e Desarmamento de Angola (ANCAD), em conjunto com o UNODA.