A Polícia Nacional (PN) deteve no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), província do Icolo e Bengo, um cidadão indonésio por alegado tráfico de marfim e um angolano, de 62 anos, acusado de transportar 50 mil dólares e 9.500 euros, valores acima do limite permitido por lei.

Segundo a PN, o estrangeiro foi interceptado durante a inspecção de rotina às bagagens de mão, depois de o sistema de raio-X ter detectado o produto dissimulado no interior de uma mala.

Em posse do homem, que pretendia embarcar para o Qatar, foram apreendidas 11 peças de marfim, cuja origem está a ser investigada.

Já o cidadão nacional foi impedido de viajar na sequência da detecção dos valores monetários que tinha consigo na bagagem.

Após as irregularidades, os dois detidos foram encaminhados para o Ministério Público para responsabilização criminal, enquanto os valores monetários e a carga apreendida foram entregues às autoridades competentes.