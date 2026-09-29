O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) encerrou esta segunda-feira, 28, no município da Caála, província do Huambo, uma instituição de ensino superior que estava a aceitar inscrições no presente ano académico, mas que funciona sem o devido enquadramento legal, soube o Novo Jornal.

Trata-se do Instituto Superior Politécnico Universitário da Caála "Rainha do Milho", que aceitava inscrições para cursos de formação de nível superior sem observar os pressupostos legais exigidos para a sua criação e funcionamento como instituição de ensino superior privada.

A instituição não reúne condições para se firmar como instituição de ensino superior na província e, mesmo sem estar reconhecida, estava a receber inscrições de estudantes.

Segundo o MESCTI, a medida foi tomada através do despacho 430/2026, de 9 de Setembro, situação que configura uma violação da legislação em vigor e o exercício de actividade de ensino superior sem o devido enquadramento legal.

O encerramento compulsivo foi executado por uma equipa do gabinete de inspecção do MESCTI, com o apoio da Administração Municipal da Caála e dos órgãos de defesa e segurança.