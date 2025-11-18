A proposta de Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026 foi aprovada na generalidade, esta terça-feira, 18, na Assembleia Nacional, com 118 votos a favor, 66 contra da UNITA e duas abstenções do PRS e da FNLA.

O documento segue agora para a especialidade.

A proposta, que estima receitas e despesas em 33,2 biliões de kwanzas, um valor inferior ao de 2025, é feita com uma previsão para o preço do barril de petróleo de 61 dólares. Reflecte, segundo o Executivo, "uma política de gestão mais prudente", motivada pela incerteza dos mercados externos, sobretudo no sector petrolífero, e pela necessidade de proteger as finanças públicas face à vulnerabilidade cambial.

O Executivo reforça que o orçamento referente ao exercício económico para 2026 mantém o foco na diversificação da economia, valorização da produção nacional e melhoria da qualidade da despesa pública, e dá continuidade às reformas económicas em curso no país.

