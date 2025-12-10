O Governo angolano vai financiar-se junto da GEMCORP, e, para tal, o Presidente da República já autorizou o pedido de empréstimo de 600 milhões de dólares, na modalidade de revolving, um crédito renovável, mas com taxas de juro geralmente mais elevadas e um custo final potencialmente caro se o prazo da dívida for dilatado.

Este pedido de financiamento tem em conta, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, "a necessidade de atender às necessidades da economia real de Angola, com a implementação de projectos e fornecimentos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento económico e social do País".

A modalidade de crédito revolving é um tipo de financiamento contínuo, comum em linhas de crédito, que oferece um limite máximo (plafond) que se renova à medida que o cliente paga o valor em dívida, permitindo reutilizar o capital sem um novo contrato, mas com taxas de juro geralmente mais elevadas e um custo final potencialmente caro se a dívida for prolongada.

A ministra das Finanças tem a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação e assinatura deste acordo de financiamento e de toda a documentação com ele relacionada.

De lembrar que o Fundo Soberano de Angola (FSDEA) e a Gemcorp Capital anunciaramna segunda-feira a criação de um novo fundo pan-africano de 500 milhões de dólares para investimento em infra-estruturas no continente.