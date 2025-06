O Parlamento chumbou esta quarta-feira, 19, o requerimento do Grupo Parlamentar da UNITA, que solicitou o debate sobre o ataque de uma delegação do seu grupo parlamentar, no dia 11 de Junho, no município da Galanga, província do Huambo.

O incidente marcou uma nova escalada da tensão política na região, onde, uma semana antes, o deputado Apolo Yakuvela (secretário da UNITA na província do Huambo) foi agredido em incidentes que o "Galo Negro" atribui a membros do MPLA.

De acordo com a deputada Albertina Ngolo, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, a caravana foi surpreendida por indivíduos que alegadamente se identificaram como militantes do MPLA, oriundos do município de Londuimbale.

Segundo a UNITA, a deslocação dos parlamentares tinha sido previamente comunicada ao governador provincial, mas, segundo o principal partido da oposição, o governante "não assumiu a responsabilidade de garantir e assegurar condições de segurança".

Na altura, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, lamentou o acto de violência perpetrado no município de Galanga, província do Huambo, aquando da deslocação do deputado Apolo Yakuvela do Grupo Parlamentar da UNITA, no dia 31 de Maio, de que resultaram ferimentos do parlamentar e da delegação que o acompanhava.

Em nota de repúdio enviada à imprensa, a Assembleia Nacional solicitava aos órgãos competentes que tomassem as medidas necessárias para o esclarecimento e responsabilização dos autores.

"Solidarizamo-nos com o deputado Apolo Yakuvela e auguramos que possa retomar brevemente a sua função como representante do povo legitimamente eleito", lia-se no documento.