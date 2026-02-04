O Presidente da República autorizou, "a título excepcional", o ingresso de 338 pessoas no quadro de pessoal do Ministério da Cultura e dos seus órgãos superintendidos.

Segundo o despacho consultado pelo Novo Jornal, e devido à necessidade de garantir o normal funcionamento dos órgão e serviços do departamento ministerial responsável pela Cultura e dos seus órgãos superintendidos, é dada autorização ao enquadramento, a título excepcional, de pessoal qualificado, para a materialização das acções e programas no domínio da expansão e desenvolvimento da cultura em todo o País.

Compete agora ao ministro da Cultura a prática de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a assinatura dos despachos de ingresso.