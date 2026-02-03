O Governo angolano renovou o contrato de serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas com a empresa Norton Rose Fulbrigth, um dos maiores escritórios de advogados do mundo, por 4,97 milhões de dólares, verificou o Novo Jornal.

Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, esta renovação visa "a conclusão dos serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas, prestados pela sociedade de advogados de direito inglês Norton Rose Fulbright, bem como "garantir a execução eficiente" de um contrato de 2025.

A adenda ao contrato foi autorizada pelo Presidente da República, que delegou na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação, celebração e assinatura de todos os procedimentos.

Esta empresa de advogados presta serviços de consultoria jurídica ao Governo angolano há vários anos, nomeadamente naa negociação dos financiamentos no mercado internacional e na formação das equipas da Unidade de Gestão da Dívida e do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças.