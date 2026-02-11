Na província do Bengo, um homem está a ser acusado de matar o padrasto à catanada, quando a vítima estava a discutir com esposa. O enteado alega ter agredido o padrasto em defesa da mãe.

O homicídio, de acordo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Polícia Nacional (PN), Paulo Miranda de Sousa, aconteceu no bairro Zenza do Gulungo, município Úcua quando o casal se desentendeu, por motivos familiares.

Durante a discussão entre o casal, o filho recorreu a uma catana e desferiu vários golpes no homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, explica Paulo Miranda de Sousa.

Após o acto, o envolvido tentou fugir de casa, porém foi capturado pelos agentes da polícia e será presente ao juiz de garantias, para ser responsabilizado criminalmente, por homicídio qualificado.

Na mesma acção, a polícia deteve igualmente no município Úcua, um outro homem, de 34 anos, por violar uma adolescente de 13 anos. Sob fortes ameaças de morte, o suspeito levou a menor para um matagal e abusou dela sexualmente.