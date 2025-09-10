Um homem, munido de uma faca de cozinha, dirigiu-se à Escola Primária 01, na zona 3, província do Bié, e sequestrou, à porta da instituição, duas crianças de quatro e cinco anos, para subtrair algum dinheiro aos pais dos menores.

Tudo aconteceu esta terça-feira, 09, no bairro Cantinflas, no município do Kuito, quando os dois irmãos aguardavam pela mãe à porta da escola, após o fim das aulas.

O indivíduo, conta o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bié, Carlos de Oliveira, aproveitou-se da vulnerabilidade dos meninos e, sob fortes ameaças, levou as crianças consigo.

No percurso, cruzaram-se com a mãe que se deslocava à escola e esta deparou-se com os filhos "nas mãos" de um desconhecido, tendo visto inclusive um deles com uma faca no pescoço.

"O acusado, para libertá-lo, exigiu dinheiro, e, não tendo sucesso, apropriou-se de alguns artigos da mulher", explica o SIC, realçando que o homem, de seguida, agrediu a mãe e fugiu, deixando as crianças e a mãe para trás.

Horas depois, graças a uma participação, o homem, de 19 anos, foi localizado pelos agentes do SIC-Bié no bairro Cantinflas e vai ser encaminhado para o juiz de garantias, sob a acusação de sequestro de menores.