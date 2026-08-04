A província de Cabinda regista 109 casos confirmados de varíola dos macacos (mpox) e 24 potencialmente suspeitos.

A informação foi avançada pelo secretário local da Saúde, Rúben Buco, na última segunda-feira, 3 de Agosto, após a 7ª sessão ordinária do Conselho Provincial de Cabinda.

Apesar de preocupante, a situação é estável e está sob controlo das autoridades sanitárias, acrescentou o responsável. Até ao momento não há registo de letalidade.

Segundo Rúben Buco, são considerados casos potencialmente suspeitos "todos aqueles que, em contacto com o doente, têm manifestações clínicas pós-período de incubação, que vai de cinco a 21 dias".

O município de Cabinda é o mais afectado, com 87 casos. Os bairros de Povo Grande e Tchiweka são apontados como os de maior risco e onde a campanha de vacinação vai começar.

Por essa razão, o secretário local da Saúde anunciou a abertura de um segundo centro de tratamento. "Em função da demanda a nível do Centro de Tratamento de varíola dos macacos (mpox) a nível do Tchizo vamos criar agora o segundo Centro de Tratamento a nível do Centro de Saúde Referência 4 de Abril, antiga unidade que albergou a maternidade provincial".

Rúben Buco adiantou que brevemente Cabinda vai receber mais de 30 mil doses de vacinas.

O responsável mostrou-se igualmente preocupado com casos de exportação da doença. "Em duas províncias distintas foram reportados dois pacientes com varíola dos macacos oriundos de Cabinda".

Lamentou ainda os casos de contágio causados pela desobediência de indivíduos assintomáticos às orientações. "São mais difíceis de controlar", declarou o secretário, sublinhando que a quarentena domiciliar recomendada é de 21 dias.

A varíola dos macacos é uma doença infecciosa aguda, de origem viral, e não tem tratamento específico.

Medidas de prevenção:

Para travar a propagação da doença, as autoridades recomendam:

- Lavagem frequente das mãos com água e sabão

- Evitar saudações e cumprimentos com contacto físico

- Evitar aglomerações