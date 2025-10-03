Moradores dos bairros Bom Jardim, Antena, Boa Esperança, entre outros, nas imediações do Canal do Kikuxi, entre as províncias de Luanda e Icolo e Bengo, estão expostos a várias doenças, devido ao consumo de água imprópria. Nalguns pontos do Canal do Kikuxi, o lixo é visível.
O Canal abastece as girafas daquela circunscrição. À beira, o ambiente é verdejante, um cenário muito diferente do passado, e há sempre indivíduos que aproveitam a água bruta para fazer plantações para o comércio.
Evaristo Nunda, residente no bairro Antena desde 2014, conta que a localidade nunca teve água potável.
Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/