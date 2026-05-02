Visita da ministra botswanesa serviu para ilustrar abertura de Angola ao diálogo com o bloco regional, ao abrigo do processo de integração. Fecho de 2027, ainda que sem a gasolina, é o marco para o primeiro grande compromisso, com orçamento superior a 3 mil milhões USD.

Sindicato de bancos da China e bancos comerciais angolanos, accionados pelo Governo para empréstimos de 2 mil milhões de dólares e de USD 170 milhões, continuam sem respostas concretas, mas o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, descarta paralisação das obras na Refinaria do Lobito, em Benguela, e reforça a ideia de que "não há pressão" na corrida ao empreendimento da segurança energética e autonomia em termos de derivados do petróleo.

Até Janeiro deste ano, quando o Presidente da República, João Lourenço, recebeu a informação de que o nível de execução física andava em 23 por cento, a petrolífera angolana, único financiador, já só contava com 281 milhões de dólares para operações ao longo do primeiro semestre.

Agora, com as autoridades ainda à procura de parceiros, seja para entrada na estrutura accionista, seja para investimento na empreitada, o ministro Diamantino de Azevedo assume diálogo com várias instituições financeiras, mas assegura que o cronograma prevalece intacto.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/