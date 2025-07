A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), em nota de reflexão pastoral sobre a situação actual do país, hoje divulgada, manifestam-se preocupados com a actual situação social das famílias angolanas, que dizem ter sido agravada com o aumento dos preços dos combustíveis e de outros serviços.

"Sentindo o grito do nosso povo e partilhando com ele as suas preocupações, eis que erguemos a nossa voz pela paz social e em defesa dos que menos podem suportar a carestia de vida, nos últimos tempos agravada com o aumento generalizado dos preços", afirmam os bispos angolanos.

Para os bispos da CEAST, a maioria da população angolana enfrenta uma "visível angústia" devido às últimas medidas económicas registadas no país, marcadas sobretudo pelo aumento gradual dos custos dos principais produtos e serviços, provocado pela subida dos preços do gasóleo.

Dizem constatar o "preocupante agravamento da carência alimentar e dos meios de sobrevivência em geral da maior parte das pessoas em todo território nacional", e apelam igualmente aos decisores públicos e a todas as forças sociais que as actuais medidas económicas "clamam por concertações sociais mais inclusivas e ponderadas antes da sua implementação".

Os bispos angolanos, reunidos em Luanda em conselho permanente alargado, consideram mesmo que a "escalada dos preços dos combustíveis funcionaram como o principal gatilho para a degradação social dos tecidos mais frágeis da sociedade, que antes viviam com parcos meios".

Com o aumento dos combustíveis, cidadãos em Angola "vêem-se agora na condição de indigência e sob asfixiante perda do poder de compra, sendo que os salários continuam a não crescer na mesma proporção", sinalizam.

"Esta realidade é ainda penalizante pela pesada carga fiscal, que sujeita as pessoas a impostos múltiplos, deixando poucas alternativas a uma vida com dignidade a que se tem direito como pessoas", refere-se na nota.

Há mais de uma semana que a tarifa dos táxis colectivos em Angola passou a ser de 300 kwanzas por viagem e a dos autocarros urbanos subiu para 200 kwanzas por viagem, uma medida que surge na sequência do aumento do preço do gasóleo, que passou de 300 para 400 kwanzas por litro a partir de 04 de Julho.

A situação deu origem à manifestação no sábado passado, em Luanda, reprimida pela polícia com o lançamento de gás lacrimogéneo, facto que resultou em detenções, feridos e desmaios, como relataram os manifestantes na ocasião.

Para repudiar a actual situação socio-económica do país, nomeadamente a subida do preço das propinas, dos combustíveis, da corrida do táxi, da água e electricidade e do desemprego, os activistas angolanos agendaram manifestações em várias províncias do país nos dias 19 e 26 de Julho.

Entendem os bispos angolanos que os protestos sociais resultam da "inevitável indignação popular" que "pode ameaçar a paz social, que começa a ser abalada por movimentos reivindicativos, muitas vezes reprimidos indevidamente por forças da ordem".

Os religiosos criticam mesmo o "uso desproporcional da força policial, quando está em causa o legítimo direito de indignação popular", e alertam que este "particular e melindroso" momento da história do país "colocam-nos sob o iminente perigo de convulsões a que já assistimos de forma intermitente".

De acordo ainda com os bispos da CEAST, a crescente carestia de vida, agora agravada pelas actuais medidas governamentais, clama por nova forma de abordagem de quem administra o bem público, exortando o Governo a rever as últimas medidas e encontrar caminhos menos penalizantes para os cidadãos.

Recordam igualmente que o país se prepara para celebrar 50 anos de independência, em 11 de Novembro próximo, considerando que para os cidadãos seria uma belíssima prenda eles sentirem o "aligeirar do pesado fardo de uma economia penalizante".