Um jovem angolano de 17 anos tentou viajar para França com um passaporte brasileiro de outra pessoa quando foi detectado no Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), tendo sido detido posteriormente pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) soube o Novo Jornal.

O mesmo foi levado a tribunal, na semana passada, e na sexta-feira,21, foi condenado a um ano de prisão efectiva, por falsa identidade e falsificação de documento que tentou usar para viajar a partir do AIAAN.

O jovem tentou embarcar para Paris num voo da companhia Air France, quando apresentou à autoridade migratória o passaporte da República Federativa do Brasil, com a sua fotografia estampada, mas com dados de outrem.

Interrogado sobre a origem do passaporte alheio, o mesmo confesso que recebeu toda a documentação do seu pai que vive no Brasil.

Ao tribunal, o jovem disse que a foto é sua, mas o nome e dados constados nele são de outra pessoa.

O jovem foi conduzido à cadeia para o cumprimento da pena que lhe foi aplicada pelo Tribunal da Comarca de Luanda.