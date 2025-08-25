O antigo representante da UNITA nos Estados Unidos de América, Jardo Muekalia, passa a integrar desde esta segunda-feira, 25, as fileiras o PRA-JA - Servir Angola.

Segundo uma nota do Secretária de Comunicação e Marketing do partido, a entrada de Jardo Muekalia no PRA-JÁ Servir Angola "contribuirá significativamente para ampliar o projecto político mais inclusivo, contando com sua experiência como diplomata".

"É uma personalidade de reconhecida competência e prestígio, com um vasto percurso nacional e internacional nas áreas de diplomacia, das relações internacionais e da estratégia política", diz a nota.

Segundo a nota, ao longo da sua carreira, Mekalia destacou-se pela defesa intransigente dos valores democráticos, pela sua postura patriótica e pela permanente dedicação ao interesse político.

"A sua adesão constitui um reforço de enorme valor humano, intelectual e político, que veio consolidar o posionamento do nosso partido", termina a nota.