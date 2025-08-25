O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, na semana passada, 70 casos de crianças que foram agredidas fisicamente pelos seus familiares e conhecidos em circunstâncias diferentes, no país.

Neste período, o serviço SOS recebeu um total de 638 queixas de violência contra crianças, nas províncias de Luanda, Namibe, Zaire, Bengo, Bié, Benguela e Huambo.

De acordo com o relatório semanal do INAC, para além da agressão física, os casos mais destacados foram a fuga á paternidade com 134 ocorrências, 173 de exploração de trabalho infantil e 22 de abuso sexual.

No município do Cazenga, em Luanda, uma mãe queimou os membros superiores do filho de 12 anos, com água quente, alegando que este vendeu uma das suas perucas.

Já no município da Ingombota, cinco crianças com idades compreendidas entre os quatro e os dez anos, foram abandonadas pela mãe, há um mês, numa casa de aluguer.

Os menores estão sob os cuidados das autoridades, enquanto diligências prosseguem para localizar a mulher.

E na província de Benguela, concretamente no município do Lobito, duas menores de quatro e 12 anos foram abusadas sexualmente, por um conhecido da família, que se encontra foragido.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações a denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/