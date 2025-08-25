Segundo Anderson Diogo, responsável da comissão de recepção e validação de candidaturas, a militante Savemba Luís Martinha Cassula, não reuniu os requisitos por não apresentar manifesto eleitoral e a falta de lista de 50 subscritores, delegados credenciados com as respectivas cópias de bilhete de identidade.
O PHA enfrenta uma crise interna, com a existência de uma ala que recentemente destituiu Florbela Malaquias do cargo de presidente do PHA durante uma reunião extraordinária.
A ala alega que, após as eleições gerais de 2022, Florbela Malaquias promoveu uma reestruturação interna, nomeando membros da direção para a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) sem passar por deliberação da Comissão Política Nacional, órgão máximo entre congressos.
Face a esta situação, a ala recorreu ao Tribunal Constitucional (TC), que até este momento ainda não se pronunciou.
O Partido Humanista de Angola (PHA), nas eleições de 2022, conseguiu dois deputados à Assembleia Nacional.