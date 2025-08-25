A comissão preparatória da Iª Convenção Nacional do Partido Humanista de Angola (PHA), marcada para o dia 30 de Agosto deste ano, aprovou o nome da militante Florbela Malaquias como candidata única para a presidência do partido.

Segundo Anderson Diogo, responsável da comissão de recepção e validação de candidaturas, a militante Savemba Luís Martinha Cassula, não reuniu os requisitos por não apresentar manifesto eleitoral e a falta de lista de 50 subscritores, delegados credenciados com as respectivas cópias de bilhete de identidade.

O PHA enfrenta uma crise interna, com a existência de uma ala que recentemente destituiu Florbela Malaquias do cargo de presidente do PHA durante uma reunião extraordinária.

A ala alega que, após as eleições gerais de 2022, Florbela Malaquias promoveu uma reestruturação interna, nomeando membros da direção para a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) sem passar por deliberação da Comissão Política Nacional, órgão máximo entre congressos.

Face a esta situação, a ala recorreu ao Tribunal Constitucional (TC), que até este momento ainda não se pronunciou.

O Partido Humanista de Angola (PHA), nas eleições de 2022, conseguiu dois deputados à Assembleia Nacional.