Um homem foi detido na província do Moxico, acusado do assassinato do filho de um ano, cujo corpo foi enterrado no interior da sua casa. Segundo as autoridades, o homicida acreditava que ficaria rico após a morte da criança.

O acusado foi detido esta quinta-feira, 7, no município do Luena, depois de os agentes do Serviço de Investigação Criminal no Moxico descobrirem que o cadáver do menor, que tinha sido dado como desaparecido, foi enterrado no quarto dos pais.

O homicídio, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, ocorreu no mês de Maio deste ano, quando só estavam os dois em casa, e, com as próprias mãos, o homem agrediu o filho até à morte, de seguida enterrou o seu corpo no quarto.

Quando os familiares tomaram conhecimento do desaparecimento do menino, fizeram uma participação às autoridades policiais naquela província, que desencadearam as investigações, que duraram quase três meses.

O SIC descobriu então que o petiz foi morto pelo seu progenitor, por crenças no feiticismo, alegando que "era para ficar rico".

Após estas declarações, o acusado, de 39 anos, vai ser presente ao juiz de garantias pelo crime de homicídio qualificado.