A Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) deteve, na provincia do Zaire, um empresário, proprietário de uma agência de viagens em Luanda, por burlar dezenas de pessoas. Os clientes, que pagaram 1 milhão de kwanzas para a obtenção imediata de visto, tiveram de recorrer à polícia porque o tal visto nunca chegava.

A detenção do homem ocorreu esta segunda-feira, 20, no município de Mbanza Kongo, local onde reside, segundo a Polícia Nacional.

A rede foi desmantelada parcialmente, numa operação que começou há dois meses, nas duas províncias onde os indivíduos se instalaram, tendo em Luanda sido detidos três elementos que vão ser encaminhados para o juiz de garantias, por burla qualificada.

Em Luanda, a agência de viagens está localizada no município da Maianga, e, durante a operação na capital, foram apreendidos 250 passaportes em posse da quadrilha, que estavam à espera do suposto visto, para vários países.

Com o passar do tempo, os burlados começaram a verificar uma morosidade no processo. Ao apeceberem-se que estavam diante de um esquema de burla, fizeram uma participação às autoridades.