A detenção do homem ocorreu esta segunda-feira, 20, no município de Mbanza Kongo, local onde reside, segundo a Polícia Nacional.
A rede foi desmantelada parcialmente, numa operação que começou há dois meses, nas duas províncias onde os indivíduos se instalaram, tendo em Luanda sido detidos três elementos que vão ser encaminhados para o juiz de garantias, por burla qualificada.
Em Luanda, a agência de viagens está localizada no município da Maianga, e, durante a operação na capital, foram apreendidos 250 passaportes em posse da quadrilha, que estavam à espera do suposto visto, para vários países.
Com o passar do tempo, os burlados começaram a verificar uma morosidade no processo. Ao apeceberem-se que estavam diante de um esquema de burla, fizeram uma participação às autoridades.