Prelado católico manifesta-se preocupado com o processo de reconciliação nacional, garantindo que a igreja vai "clamar" ao Papa para abordar o assunto durante a visita ao País.

O arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias disse, esta semana, que "o Papa Leão XIV é o mensageiro da reconciliação", sublinhando que a igreja vai pedir ao Sumo Pontífice que apele para a reconciliação, principalmente a efectiva, que é muito posta em causa num período pré-eleitoral.

Ao intervir na conferência de imprensa desta segunda-feira, 6, o arcebispo, nomeado em Dezembro de 2014 lembrou que do lema escolhido para a visita do Papa consta a palavra reconciliação, sinal de que a igreja tem consciência, que "cada vez mais precisamos de crescer reconciliados".

"A reconciliação não é um acto administrativo, é um processo psicológico, humano, social e legislativo. A reconciliação não é um acto feito uma vez por todas, mas é algo que é construído continuamente. E, se assim não for, não podemos caminhar como Nação nem como povo", alertou o padre.

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