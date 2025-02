Semanário Novo Jornal - Passados mais de três meses do fim do processo

Pelo menos dois mil efectivos dos vários órgãos do Ministério do Interior que trabalharam no Censo 2024 como recenseadores e supervisores queixam-se da falta de pagamento. INE prometeu, para final deste mês, os pagamentos das dívidas com empresas prestadoras de serviços e recenseadores envolvidos.

Teresa Fukiady

Um grupo de quase dois mil efectivos do Ministério do Interior (MININT), que trabalhou no Censo Geral da População e Habitação 2024, em diversas cidades do País, reclama a falta de pagamento pelos serviços prestados durante o levantamento de dados.

Segundo os agentes, o Instituto Nacional de Estatística (INE), órgão responsável pela organização do Censo, ainda não efectuou o pagamento referente aos dias trabalhados.

De acordo com relatos, os efectivos foram contratados para actuar como agentes recenseadores e supervisores, responsáveis por colectar informações. Mas, passados mais de três meses do fim do processo, queixam-se de não ter recebido ainda o valor acordado.

