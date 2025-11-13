Após a Federação Angolana de Futebol (FAF) anunciar publicamente que os ingressos para o jogo amistoso entre as selecções de Angola e da Argentina estão oficialmente esgotados, o que enfureceu milhares de amantes do futebol, alguns adeptos, com o entusiasmo de ver Lionel Messi a jogar no relvado do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, estão a comprar na "candonga", por 50 mil kz, bilhetes que oficialmente custavam 1.500 kz, apurou o Novo Jornal.

Os bilhetes para este amistoso de grande envergadura para os angolanos, marcado para esta sexta-feira, 14, são difíceis de encontrar, e nos dois únicos dias de comercialização, que foram sábado e domingo, os únicos pontos de venda oficiais registaram enchentes.

Ao Novo Jornal, a população reconhece que houve de facto uma grande procura pelos ingressos, mas duvidam que os mais de 48 mil bilhetes colocados à disposição do público tenham sido vendidos em apenas dois dias.

A dúvida nasce em função da própria Federação Angolana de Futebol vir a público, na segunda-feira,10, dizer que os bilhetes não estavam esgotados.

"Há, sim, bilhetes ainda disponíveis para comercialização, porém, a sua venda está a ser devidamente coordenada", lê-se no comunicado da FAF na sua página oficial na Internet, prometendo ao público que a comercialização dos bilhetes retomaria na terça-feira, dia 11, o que não aconteceu.

Esta quarta-feira, 12, surpreendentemente, a FAF informa ao público que os ingressos para o amistoso Angola/Argentina estão oficialmente esgotados, o que levanta dúvidas ao público amante do futebol.

Manuel António Kivuvu, Milton Adão Cosme e tantos outros adeptos, ouvidos pelo Novo Jornal, disseram ser impossível que os ingressos tenham, de um momento para o outro, esgotado.

"Como assim esgotados? Se quase nunca venderam bilhetes por um período de 6 a 7 horas seguidas? 48 mil bilhetes em poucas horas de vendas não esgotam", expuseram.

Ao Novo Jornal, vários cidadãos denunciaram que os bilhetes colocados à venda ao preço oficial de 1.500 kz, estavam já a ser comercializado a 10.000 kz fora dos postos de venda oficiais.

Entretanto, após a FAF ter anunciado que já não há ingressos à venda, nas redes sociais e em locais como a Cidadela Desportiva e nas proximidades da sede da FAF, no Nova Vida, estão a surgir ingressos a serem comercializados a uma fortuna, um ingresso de 1.500 está a ser vendido a preços entre os 45 e os 50 mil kz na "candonga".

Até ao momento, não há registo de detenções por especulação de preços para o amistoso Angola/Argentina.

Secreta atenta ao jogo para tentar evitar protestos

Nas redes sociais, vários cidadãos dizem já saber qual é a mensagem que levarão para o Estádio 11 de Novembro, "tenemos hambre", em espanhol, ou "temos fome", em português.

Face a este cenário, o Novo Jornal soube que a nível dos órgãos de defesa e segurança a atenção é máxima, para não permitir que haja protestos comprometedores durante a partida, sendo a missão maior evitar o que sucedeu no jogo da final do Afrobasket.

O Novo Jornal sabe que as forças de segurança já têm um forte esquema de vigilância para não apenas dissuadir os protestos organizados como eventualmente retirar ou impedir o acesso ao Estádio de alegados desestabilizadores.

Além da presença física de milhares de agentes da Polícia Nacional, a "secreta" tem uma operação em curso para, com o mínimo de perturbação, desviar os eventuais agitadores ao longo do percurso, usando para isso, além dos agentes no terreno, as centenas de câmaras de vigilância do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), além das outras "invisíveis".