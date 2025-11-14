Com a aprovação do relatório parecer da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE-2026) pelas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional, estão criadas as condições para que o documento passe à discussão e votação na generalidade, durante a 1ª sessão plenária ordinária do Parlamento, prevista para o dia 17 de Novembro de 2025.

Os deputados apresentaram as suas contribuições sobre a distribuição sectorial do orçamento, com enfoque para as áreas da educação, saúde, infra-estruturas e emprego para a juventude.

Reforçaram também o apelo à transparência na execução orçamental e ao acompanhamento rigoroso dos programas de investimento público.

O relatório levou o "chumbo" dos deputados da UNITA integrados nas 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 10ª comissões de trabalho especializadas do Parlamento.

A proposta, que estima receitas e despesas em 33,2 biliões de kwanzas, um valor inferior ao de 2025, é feita com uma previsão para o preço do barril de petróleo de 61 dólares. Reflecte, segundo o Executivo, "uma política de gestão mais prudente", motivada pela incerteza dos mercados externos, sobretudo no sector petrolífero, e pela necessidade de proteger as finanças públicas face à vulnerabilidade cambial.

O Executivo reforça que o orçamento referente ao exercício económico para 2026 mantém o foco na diversificação da economia, valorização da produção nacional e melhoria da qualidade da despesa pública, e dá continuidade às reformas económicas em curso no país.

