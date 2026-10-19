O município da Cacula, um dos cinco pioneiros do programa Kwenda, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Local (FAS), arrancou esta segunda-feira, 19, com a fase de inclusão produtiva.

O acto, que aconteceu na Huíla, assinalou a entrega de moto-cultivadoras, moageiras, debulhadoras, motas de três rodas e motobombas a cooperativas agrícolas.

Na ocasião, o administrador local, Mariano dos Santos, recordou que a Cacula integrou a fase-piloto do Kwenda em 2020, altura em que foram cadastradas mais de 2.600 famílias e beneficiados 1.118 agregados com transferências monetárias.

A nova fase pretende reforçar a capacidade produtiva das cooperativas, aumentar o rendimento das famílias já abrangidas e fortalecer as Caixas Comunitárias e os Fundos Rotativos de Inclusão.

De acordo com o director-geral do FAS, Belarmino Jelembi, a estratégia assenta sobretudo na organização comunitária, formação, financiamento das caixas e assistência técnica de proximidade, para promover actividades geradoras de rendimento e autonomia económica.

No terreno, há satisfação: é o caso de Augusto Candjulo. O responsável da Cooperativa de Ngalangombe produz milho, feijão e batata e considera os meios "muito úteis para a actividade laboral".