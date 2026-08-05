Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Fiscal Aduaneira no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, na província de Icolo e Bengo, quando tentava sair do País com quase 25 mil dólares dissimulados no interior de uma sacola.

A apreensão e a detenção ocorreram durante uma operação conjunta efectuada pelos efectivos da Polícia Fiscal Aduaneira e pelos técnicos da 3.ª Região da Administração Geral Tributária (AGT).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Nacional, o jovem foi apanhado nas cabines de declaração quando pretendia embarcar no voo EK-794 da Emirates com destino a Dubai.

Após o acto de revisão de bagagem, os operacionais detiveram-no mediante a localização de 24.800 dólares.

A quantia encontra-se sob custódia da AGT, enquanto o detido foi encaminhado ao Ministério Público.

O Governo estabeleceu o limite de 10 mil dólares norte-americanos para viagens.

Quem ultrapassa o valor autorizado e for apanhado comete o crime de tentativa de transferência de divisas para o exterior do país, de forma ilegal.