Os partidos MPLA e UNITA, as duas maiores forças políticas do País, mostram-se consternados com o trágico acidente ocorrido esta semana na província do Kwanza Sul em que morreram 22 pessoas carbonizadas e deixou 12 feridos.

O maior partido na oposição, a UNITA, através do seu Grupo Parlamentar, manifesta a sua mais profunda consternação por esta tragédia e às autoridades exige a competente responsabilização dos culpados e a melhoria das condições de transitabilidade nas estradas nacionais.

O "Galo Negro" exorta para a prudência e o cumprimento das leis que regulam o trânsito rodoviário e demais orientações das autoridades para se evitar "mais derramamento de sangue e perdas de vidas nas estradas" de Angola.

Em nota de condolências, o Grupo Parlamentar da UNITA reitera o seu pedido de audição parlamentar aos ministros dos Transportes, Interior, Obras Públicas, Finanças e empresas de transportes colectivos, para debater com exaustão os acidentes que repetidamente se têm registado nas estradas do País, com grandes perdas humanas, e serem encontradas soluções.

Também em nota de pesar, o Bureau Político do Comité Central do MPLA anuncia a sua profunda consternação e pesar pelo trágico acidente e associa-se à dor das famílias afectadas e de todo o povo angolano.

Aos cidadãos feridos, o partido no poder deseja rápidas e completas melhoras, augurando o seu breve regresso para o convívio familiar.

O acidente ocorreu na localidade da Centralidade da Quibaúla, na Estrada Nacional 100, e envolveu um autocarro e uma motorizada de três rodas que transportava combustível.

O Novo Jornal sabe que três dos seis feridos internados no Hospital Geral do Sumbe já receberam alta médica, enquanto os restantes serão transferidos para Luanda para continuidade dos cuidados no Hospital Geral dos Queimados Presidente Julius Nyerere.