Ligação à rede pública alimenta expectativas de dinamização do comércio e melhoria da qualidade de vida, apesar das carências nos sectores da Saúde, Educação e Águas.

O município do Condé, província do Kwanza-Sul, prepara-se para uma nova etapa do seu desenvolvimento, com a chegada da energia eléctrica proveniente da barragem de Laúca, uma conquista que alimenta expectativas de dinamização da actividade comercial e melhoria das condições de vida dos 85.141 habitantes da circunscrição situada a cerca de 130 quilómetros da cidade do Sumbe.

Depois de anos a depender de geradores, os primeiros testes de fornecimento de energia eléctrica representam um sinal de mudança para os habitantes e empresários locais, que perspectivam a redução dos custos operacionais e a criação de novas oportunidades de negócio.

Albino Costa, um operador comercial dedicado à venda de produtos diversos, incluindo frescos, considera a chegada da corrente eléctrica um ganho importante para a actividade empresarial.

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