A escassez de água da rede pública lidera a lista de problemas no município de Cacula, na Huíla, uma crise que já se arrasta há anos. Administrador Mariano Santos prometeu novos furos e alargamento da rede, apelando à consciência dos munícipes e destacando o apoio do Kwenda e de cooperativas na redução da vulnerabilidade local.

O município de Cacula, na província da Huíla, continua mergulhado numa crise crónica no abastecimento de água potável. O cenário foi confirmado pelo próprio administrador municipal, Mariano Santos, que assegurou estarem em curso acções para reforçar a captação e a distribuição, embora continue sem apresentar números, datas, prazos ou as localidades que serão beneficiadas.

"Mas grandes desafios como tal, nós falamos que aqui, é, sobretudo, o problema da água. Nós temos um problema, que é a água, precisamos de alargar as redes de abastecimento de água, estamos a abrir mais furos," disse.

Mariano Santos explicou que os desafios actuais não se resolvem apenas com a injecção de novas infra-estruturas, sendo crucial, defende, reforçar a literacia das populações para a gestão e conservação dos meios já existentes. Na sua perspectiva, o aumento da oferta tem de ser acompanhado por uma mudança de comportamento dos munícipes, assente no uso racional e na preservação dos equipamentos.

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