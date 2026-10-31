Aumento salarial negado à maioria dos trabalhadores acaba reflectido nas contas dos administradores, com o líder a beneficiar de um incremento de 100 por cento. Sindicalistas com boa colheita na recolha de assinaturas para exoneração do PCA. Conselho de Administração, o segundo confrontado com participação criminal e pedido de demissão, continua em silêncio.

Há um novo anúncio de greve na Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela (EPASB), justificado com o incumprimento da promessa de aumento salarial para mais de 900 funcionários, mas é a participação criminal contra o presidente do Conselho de Administração, Tanislau Silva, por suposta irregularidade num expediente que dobrou o seu ordenado, a agitar os corredores da instituição, apurou o Novo Jornal.

A caminho do sétimo mês na condução dos destinos da EPASB, Tanislau Silva enfrenta, para além da queixa no Serviço de Investigação Criminal, um abaixo-assinado que visa a sua destituição, já com mais de quinhentas assinaturas, conforme os números revelados pelas Comissões Sindicais.

Ao falar de uma paralisação agendada para a próxima semana, o sindicalista Homero Magalhães esclareceu que o entendimento da área jurídica dos Sindicatos é o de que não existem bases legais que sustentem os aumentos para os cinco administradores da Empresa de Águas.

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