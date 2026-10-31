Autoridades recorreram à banca para um empréstimo que vai financiar a sede do Instituto de Emergências Médicas, antes inscrita numa doação de operadoras do sector petrolífero. Nunes Júnior nega que tenha abdicado, mas não explica os contornos da mudança para fundos públicos em detrimento da responsabilidade social das empresas. Doação transformada em despesa pública. Governador lança primeira pedra para sede do INEMA.

Projectada para o Centro Ortopédico "General Armando da Cruz Neto", no quadro de uma doação de empresas petrolíferas, a sede do Instituto Nacional de Emergências Médicas (INEMA) na província de Benguela, em construção há uma semana, vai, agora, pressionar o Tesouro, com o Banco de Comércio e Indústria a financiar os 524 milhões e 37 mil kwanzas da empreitada, soube o Novo Jornal.

Zona de regulação, centro de chamadas, bloco administrativo e sala operativa são dependências que passam para a Unidade de Protecção de Individualidades Protocolares (UPIP), tendo sido inseridas no Programa de Investimento Público, quando deveriam representar uma oferta inscrita na responsabilidade social da Azule Energy, SONANGOL, Agência Nacional de Petróleo e Gás e SINOPEC.

Fonte do INEMA confirma a alteração, mas não avança as razões que afastam a sede do Centro Ortopédico, uma unidade que permanece com as portas fechadas por falta de equipamentos.

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