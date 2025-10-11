Não existem dados estatísticos oficiais sobre rejeição de habeas corpus em Angola, mas litigantes em tribunais dizem que direito constitucional tem sido negligenciado. O caso mais emblemático ocorreu com os líderes das associações de taxistas.

O "habeas corpus" tende a ser uma "letra morta" quando, em jogo, está o abuso de poder ou prisão arbitrária.

Este é o posicionamento de alguns fazedores do Direito contactados pelo NJ, segundo os quais a rejeição de "habeas corpus" é uma violação às normas constitucionais da República de Angola (CRA).

O artigo 68.º da Constituição consagra o direito fundamental ao "habeas corpus" como mecanismo de defesa contra o abuso de poder decorrente de prisão ou detenção ilegal.

