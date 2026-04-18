A capital angolana começa a movimentar-se para a grande recepção, esta tarde, do Papa Leão XIV, que desembarca este sábado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, proveniente de Yaoundé, Camarões.

No "velho" aeroporto internacional de Luanda, onde será recebido, centenas de fiéis católicos começam a chegar em massa para darem as boas-vindas ao líder da Igreja Católica.

O Novo Jornal, que acompanha a visita do Sumo Pontífice a Angola, viu e ouviu centenas de fiéis, na sua maioria mulheres e jovens, nomeadamente escoteiros no arroporto, que aguardam a chegada de Leão XIV com cânticos e rezas.

Vários fiéis, ouvidos pelo Novo Jornal, contaram que esperam do Papa "uma mensagem de paz, esperança e de amor ao próximo".

O Papa Leão XIV, que chega a Luanda na tarde deste sábado, quando forem 15:15, escolheu para Angola o lema "Peregrino da Esperança, da Reconciliação e da Paz".

A visita de três dias do Sumo Pontífice, que faz parte da sua primeira deslocação a África, iniciada segunda-feira na Argélia e com passagem pelos Camarões, vai começar no Palácio Presidencial, para uma visita de cortesia ao Presidente da República, onde vai reforçar "a importância do diálogo institucional, da promoção da paz, da justiça social e do desenvolvimento integral da nação", segundo a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.

As autoridades garantem estar tudo preparado para a recepção do Sumo Pontífice e de toda a delegação que o acompanha.

Esta é a terceira vez que Angola recebe a visita de um Papa. A primeira foi a de João Paulo II, em 1992, a segundo foi a de Bento XVI, em 2009.

Nos arredores do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro foram colocados cartazes com mensagens de boas-vindas a Leão XIV.