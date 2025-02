Os municípios de Viana, Mulenvos e Cazenga foram os mais afectados pela chuva que Luanda registou na terça-feira, cujos estragos ainda continuam visíveis um pouco por toda a província.

Segundo dados da Comissão Provincial de Protecção Civil e Bombeiros, terminado esta quarta-feira,19, 9.440 pessoas foram afectadas directamente, assim como 34 infra-estruturas, e seis bacias de retenção transbordaram.

A chuva destruiu oito habitações, provocou a queda de 11 árvores e a progressão de quatro ravinas.

Entretanto, o Novo Jornal apurou esta quinta-feira, 20, que todos os administradores municipais estão a constatar os estragos da chuva e a tentar intervir nos locais inundados.

No Cazenga, a administradora Nádia Neto, acompanhada da sua equipa de trabalho, realizou esta quarta-feira uma visita de constatação ao município para acudir aos gritos de socorro dos munícipes em função dos estragos causados pela chuva.

Durante o diálogo com alguns moradores do bairro da Comissão, a administradora orientou a compra de combustível para o bom funcionamento da moto-bomba e mangueiras para o escoamento das águas.

Os mesmos procedimentos tiveram os administradores municipais do Kilamba Kiaxi, Naulila André, da Samba, Loide de Faria, de Viana, Demétrio de Sepúlveda, do Hoji-ya-Henda, José Basto, de Cacuaco, Fernando João, do Rangel Lourenço Domingos, e dos Munlenvos, Euclides da Costa, que visitaram alguns pontos críticos dos bairros que compõem os seus municípios.

Entretanto, o Novo Jornal sabe que as autoridades sanitárias de Luanda procuram reduzir as possibilidades de os estragos da chuva darem nova força à epidemia de cólera que afecta a província de Luanda, o epicentro da doença no País.