Foi desmantelada, na província da Lunda-Norte, um dos principais grupos de marginais "altamente perigosos" que assaltava os populares do município do Lucapa, com recurso a armas de fogo.

Dos elementos da quadrilha, foram apanhados três com idades compreendidas entre 28 e 42 anos, numa operação efectuada no Lucapa pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), nesta quinta-feira, 31.

A população dos diferentes bairros do Lucapa, enfrentou durante meses muitas dificuldades para circular na via pública, por causa dos assaltantes que interpelavam qualquer pessoa que caía na sua "mira".

O gangue, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC na Lunda-Norte, conseguia subtrair os objectos dos populares, "terrorizando" -os com armas de fogo do tipo pistola, sem número de série visível.

Para além da via pública, o grupo também invadia residências e estabelecimentos comerciais, com a finalidade de se apropriar dos artigos dos residentes daquela localidade, concluiu o SIC.

A quadrilha detida já se encontra sob custódia do SIC local e será, nos próximos dias, encaminhada para o juiz de garantias.