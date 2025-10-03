Os indivíduos foram capturados esta semana, no município do Dundo, durante uma acção de patrulhamento realizada pelos agentes colocados na 7 ª unidade, naquela localidade.
De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia de Guarda Fronteiras, os detidos conseguiram entrar em Angola através da zona fronteiriça da Lunda-Norte, "usando meios próprios e ilegais".
O grupo de estrangeiros da RDC, constituído por mulheres e homens, foi encaminhado para o Serviço de Migração e Estrangeiros.