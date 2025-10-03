A Polícia de Guarda Fronteiras na Lunda-Norte deteve 86 cidadãos oriundos da República Democrática do Congo (RDC), apanhados a instalarem-se clandestinamente no território nacional.

Os indivíduos foram capturados esta semana, no município do Dundo, durante uma acção de patrulhamento realizada pelos agentes colocados na 7 ª unidade, naquela localidade.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia de Guarda Fronteiras, os detidos conseguiram entrar em Angola através da zona fronteiriça da Lunda-Norte, "usando meios próprios e ilegais".

O grupo de estrangeiros da RDC, constituído por mulheres e homens, foi encaminhado para o Serviço de Migração e Estrangeiros.