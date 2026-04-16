O vice-governador para o sector das Infra-estruturas da Lunda-Sul, Cláudio Pemessa, disse que 80 por cento das obras previstas para a visita do Papa Leão XIV já se encontram concluídas em termos de execução física.

A informação foi avançada durante uma conferência de imprensa nesta quarta-feira, 15, que serviu para apresentar o ponto de situação dos trabalhos em curso na província da Lunda Sul, uma das três, as par de Luanda e Icolo e Bengo (Muxima), que está no mapa da visita papal a Angola.

Em representação do governador provincial, o responsável pelas infra-estruturas da Lunda Sul (na foto) destacou que as intervenções abrangem diferentes sectores, com foco áreas religiosas, sociais e urbanas integradas no percurso do Sumo Pontífice.

No interior da igreja de Saurimo foram construídas novas salas de catequese, um auditório com capacidade para mais de 200 pessoas e uma residência para o pároco. Paralelamente, foi reabilitada a Escola São Quisito.

No domínio energético, Cláudio Pemessa informou que foi instalado um gerador com capacidade de 165 kVA, com o objectivo de garantir maior autonomia no fornecimento de energia eléctrica à igreja.

Relativamente ao Lar de Idosos, localizado no município do Muangueji, o governante assegurou que as obras de reabilitação decorrem a bom ritmo, estando já com um nível de execução na ordem dos 95%.

A nível urbano, destacou ainda melhorias visíveis na cidade de Saurimo, com destaque para a pintura de edifícios e a reabilitação da estrada que liga o aeroporto ao centro da cidade, no âmbito do processo de preparação para o evento.

No sector da saúde, está prevista a instalação de uma tenda totalmente equipada para dar resposta a eventuais situações de emergência durante a visita papal.

De acordo com o programa, o Papa Leão XIV deverá visitar o Lar da Terceira Idade no município do Muangueji, seguir para Saurimo, onde visitará a Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção, e posteriormente deslocar-se ao município do Cassengo, onde irá presidir a uma missa campal.

Cláudio Pemessa sublinhou que os ganhos resultantes da visita já são visíveis para a província, tendo reforçado a importância do evento para o desenvolvimento local.

Por fim, apelou à população da Lunda-Sul para que mantenha um espírito de hospitalidade e civismo, contribuindo para o sucesso da visita do Sumo Pontífice.