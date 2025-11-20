Um homem está a ser acusado de espancar mortalmente o seu irmão mais novo, com recurso a um pau, em circunstâncias em que a vítima tentava acalmá-lo de uma fúria, na Lunda-Sul.

Tudo aconteceu esta semana, na comuna do Cucumbi, município de Cacolo, quando os irmãos se encontravam em casa dos pais, segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior.

O homem, sem motivos aparentes, estava alterado, e o irmão, de 22 anos, tentou acalmá-lo, mas o acusado ficou irritado com a vítima, pegou num pau e desferiu-lhe alguns golpes que lhe causaram a morte imediata.

Os familiares fizeram uma participação às autoridades e os agentes do Comando Provincial de Lunda-Sul da Polícia Nacional deslocaram-se à residência onde o homem vivia e detiveram-no.

Após esta confusão, o homem de 28 anos foi encaminhado para o juiz de garantias, onde vai ser responsabilizado pelo crime de homicídio qualificado, concluiu a direcção do Ministério do Interior.