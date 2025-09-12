A direcção do Serviço de Migração e Estrangeiros confirma a morte do oficial e diz que as circunstâncias estão por apurar, mas fontes do Novo Jornal junto do SME afirmam que o subcomissário de migração se terá suicidado com um tiro na cabeça, no seu gabinete.
Há relatos de que, antes do suicídio, o subcomissário terá sido tratado de forma humilhante por um dos seus superiores, naquela instituição, em frente aos seus subordinados.
Em comunicado, a direcção do SME apela à calma de todos efectivos, realçando que as circunstâncias da morte do chefe do departamento de segurança institucional estão por apurar pelas autoridades competentes.