O caso da mulher grávida de oito meses assassinada em 2023, no interior da sua residência, no bairro Sagrada Esperança, vulgo "Kazanga", no município de M'Banza Kongo, na província do Zaire, que havia chocado a sociedade naquela cidade, acabou esta semana com a condenação à pena de prisão efectiva de oito anos da assassina, irmã da vítima, soube o Novo Jornal.

O Tribunal da Comarca de Mbanza Kongo deu como provada a acusação da jovem Catarina Daniela António "Dadá", de 20 anos, como autora do homicídio qualificado da sua irmã, Xarlene Lussevikueno, que estava grávida de oito meses.

A arguida foi considerada culpada por atacar a irmã enquanto esta dormia, desferindo golpes de faca, incluindo um corte fatal no pescoço, que levou à morte imediata, assim como do bebé em gestação.

Segundo o principal juiz, Gabriel Bunga, não ficou esclarecido o verdadeiro motivo que levou ajovem, na altura com 17 anos, a praticar o crime.

Segundo o tribunal, as investigações não conseguiram demonstrar com precisão as razões que a impulsionaram a atacar a irmã, restando apenas a certeza da sua acção violenta e consciente no crime de homicídio.

Catarina Daniela António foi inicialmente condenada a 26 anos de prisão, mas viu a pena reduzida para 18 anos, por cometer o crime na altura com 17 anos, beneficiando assim de uma atenuação especial prevista no Código Penal para menores de 18 anos.

O julgamento iniciou no mês de Agosto e chegou a ficar suspenso porque a arguida apresentou supostamente problemas mentais.

Entretanto, esta semana, o tribunal atestou que a assassina se encontra em condições normais de saúde mental, conforme o boletim médico emitido pelo Hospital Provincial do Zaire.

Este caso chocou a sociedade naquela cidade, em 2023, como noticiou na altura o Novo Jornal.

Charlene Lusevikueno António, a vítima, de 29 anos, era recém-licenciada pela Universidade 11 de Novembro no curso de gestão.