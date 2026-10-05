A Polícia Fiscal Aduaneira (PFA), através da Unidade Fiscal Aduaneira Marítima, procedeu recentemente à apreensão de 12 embarcações que exerciam actividade de pesca ilegal, durante acções de fiscalização e patrulhamento náutico na zona da Barra do Kwanza.

A maioria exercia a actividade sem documentação, sem coletes salva-vidas e sem cédulas marítimas, e pescava em zonas proibidas, nomeadamente no perímetro restrito de segurança das sondas e plataformas petrolíferas.

Entre as 12 embarcações apreendidas, quatro são de nacionalidade chinesa e realizavam operações na zona do Bloco 17.

O Ministério das Pescas tem vindo a expor que as navegações clandestinas de embarcações têm causado prejuízos económicos significativos ao Estado, além de comprometer o rendimento das comunidades piscatórias.