Dois irmãos, angolanos, de 11 e 16 anos, desapareceram no mar, na praia de Pedrógão, em Leiria, Portugal. De acordo com a Autoridade Marítima portuguesa, os dois rapazes foram à água numa "praia que ainda não se encontra vigiada nesta altura do ano".

Segundo a imprensa portuguesa, os menores, que se encontravam acompanhados de familiares, "foram para dentro de água e foram arrastados por uma onda".

Os menores viviam com a avó e duas outras crianças, em Monte Redondo, onde estudavam, e, segundo os jornais portugueses, os pais são emigrantes no Canadá.

O alerta para o desaparecimento dos dois irmãos foi dado ao fim da tarde de domingo e as buscas terão sido iniciadas de imediato no mar pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz e por um navio da Marinha Portuguesa (NRP Viana do Castelo) e por terra por elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria e de Vieira de Leiria", de acordo com as autoridades portuguesas, que reforçaram as operações na segunda-feira.

Nesta altura do ano, as condições de mar ainda são extremamente perigosas, com ondas que podem variar entre 1,5 e 2,5 metros. No norte de Portugal, a época balnear geralmente tem habitualmente início em 15 de Junho.