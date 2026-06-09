Sumbe, Celes e Gabela, no Cuanza-Sul podem ficar às escuras após vandalização de cinco torres de alta tensão, avança a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE).

O Novo Jornal soube junto da empresa que os actores da vandalização retiraram 26 cantoneiras e os parafusos das torres de alta tensão, causando insegurança e risco de queda iminente.

Para evitar que isso aconteça, a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade trabalha para estabilizar as infra-estruturas.

O vandalismo foi perpetrado por indivíduos já identificados durante o fim-de-semana.

Caso o problema não fosse detectado a tempo, as torres cairiam e o fornecimento de energia eléctrica nestas duas províncias ficaria comprometido.

A descoberta da vandalização foi feita por uma equipa de fiscais da empresa durante uma ronda de vistoria, após alerta da população.

A ENDE lamenta o sucedido e apela a maior vigilância e denúncia de comportamentos que concorrem para a destruição de equipamentos eléctricos e bens públicos.