Na província do Uíge foi confirmado um caso de varíola dos macacos, oficialmente designada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como mpox, e há três casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais, anunciou o Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Esta doença viral infecciosa é recorrente na vizinha República Democrática, e, por isso, a província do Zaire já está também em alerta, com as autoridades sanitárias a reforçar as medidas de prevenção para travar o surgimento de possíveis casos na região.

A notícia foi avançada pela Rádio Nacional de Angola, que indica que o Uíge tem em curso uma campanha de vacinação para imunizar profissionais de saúde e os grupos mais expostos à doença, como o dos efectivos das Forças Armadas, da Polícia de Guarda Fronteira ou do Serviço de Migração e Fronteiras.

Para evitar ou travar esta doença, que, já em 2024 e 2025 atingiu Angola, são recomendadas pelas autoridades de saúde várias medidas preventivas, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel, não caçar, nem comer a carne de macacos e roedores (ratos, camundongos e esquilos), e evitar a exposição directa com a carne e sangue destes animais. É igualmente recomendado que seja evitado o contacto físico com pessoas que apresentem os sinais ou sintomas da doença.

A restrição abrange os materiais e utensílios usados por pessoas com sinais ou sintomas da doença, entre os quais vestuário, roupas de cama, toalhas, pratos, copos e talheres. Recomenda igualmente o uso de luvas e roupas apropriadas durante o manuseio dos animais, inclusive no procedimento de abate.

A doença manifesta-se tipicamente através de um conjunto de sintomas que progridem ao longo dos dias: A fase inicial é marcada por febre, dores de cabeça intensas, dores musculares e nas costas, arrepios e cansaço extremo. Depois surgem o inchaço e aumento dos gânglios linfáticos (pescoço, axilas ou virilhas), e a erupção cutânea, com o surgimento de lesões ou bolhas na pele, que evoluem formando crostas antes de secar e cair.

No caso de alguns dos sintomas desta doença, as pessoas devem procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Ainda não há dados sobre o tipo estirpe da doença, mas se se tratar da "clade 1b", detectada na República Democrática do Congo em Setembro de 2023 e mais tarde em vários países vizinhos, pode ser facilmente transmitida por contacto próximo entre dois indivíduos, sem necessidade de contacto sexual, e é considerada mais perigosa do que a variante anterior.

Em 2022, a OMS declarou o mpox como emergência global depois de se ter espalhado para mais de 70 países que não tinham qualquer historial de contacto com o vírus até então, tendo afectado sobretudo homens homossexuais e bissexuais. Antes disso, a doença foi sobretudo detectada em surtos ocasionais na África central e ocidental quando as pessoas entravam em contacto com animais selvagens infectados.