O pré-candidato à presidência do MPLA, Higino Carneiro, diz que o congresso deste ano fará história, denunciando dificuldades impostas aos militantes pela direcção do partido na regularização das suas quotas.

"Nunca observei, enquanto fui primeiro secretário do MPLA em várias províncias, o que agora se está a verificar. O congresso deste ano fará história", escreveu o general reformado na sua página de Facebook.

Segundo Higino Carneiro, "há enorme vontade dos militantes em regularizarem as suas quotas atrasadas, nos seus Comités de Acção do Partido (CAP), mas as mesmas são rejeitadas em quase todas as províncias, designadamente nos municípios e comunas".

De acordo com o pré-candidato à presidência do MPLA, quando os militantes vão fazer o pagamento, dizem-lhes que não estão autorizados superiormente a emitir os recibos, que funcionam como comprovativos de pagamento, impedindo assim de anexarem as fichas de subscrição de apoio aos candidatos da sua preferência.

"Confesso que não entendo. O MPLA precisa de dinheiro e, ainda assim, não aceita que as quotas sejam regularizadas? Os Departamentos de Administração e Finanças (DAF) do partido gozam de tanta saúde financeira que o dinheiro da cotização, estabelecida estatutariamente, não faz falta ao partido", questionou.

A subcomissão de candidaturas do MPLA, na preparação para o 9º congresso ordinário, não aceitou o modelo das fichas de subscrição de assinaturas apresentadas pelo pré-candidato a presidente do partido, Higino Carneiro, por não corresponderem ao padrão oficial definido.

A equipa de Higino Carneiro teve de reiniciar a recolha de assinaturas, pois o modelo utilizado não foi validado pela subcomissão coordenada por Job Capapinha.

Segundo apurou o Novo Jornal, cerca de 8.000 assinaturas recolhidas em várias províncias perderam a validade, obrigando à reformulação do processo com os impressos oficiais.

Para a candidatura ao cargo de Presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9º congresso ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 e 10 de Dezembro com o lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro".