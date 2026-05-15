Muita água ainda vai correr debaixo da ponte sobre as múltiplas candidaturas no MPLA. Tudo indica que, antes do "apito do árbitro", a convocação do congresso ordinário, João Lourenço já estava na corrida para a obtenção de assinaturas. Tal só se justifica que, feito o anúncio no sábado, 9, dois dias depois, segunda - feira, 11, João de Almeida Martins (Ju Martins) formalizou a intenção de candidatura do actual líder dos camaradas na qualidade de mandatário desse. Ju Martins desdramatiza polémica e diz que corrida começa com a manifestação de intenção, não com a data da convocação do conclave.

A falta de cartões de militantes está a emperrar o processo de recolha de assinaturas para a submissão de candidaturas à liderança do MPLA, soube o NJ.

António Venâncio, um dos pré-candidatos à presidência do MPLA, confirma o facto e acusa a direcção do partido de não emitir aquele documento há já muito tempo, juntando-se aos que questionam a celeridade com que o mandatário do militante João Lourenço apresentou as assinaturas. "A declaração de apoio faz-se acompanhar do cartão de militante", diz, acrescentando haver acção deliberada na não-emissão daquele documento, para que os demais concorrentes sejam prejudicados.

Instado à margem da cerimónia de apresentação da candidatura de João Lourenço sobre quanto tempo foi necessário para recolher as mais de 11 mil assinaturas nas 21 províncias, sem entrar em detalhes, Ju Martins afirmou que a corrida começa com a manifestação de intenção, não com a data de convocação do congresso.

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