O mesmo documento divulgado pelo BNA avança que serão realizadas sessões diárias de venda de divisas na Plataforma Bloomberg, no período das 09h00 às 11h00, sendo que os Bancos Comerciais poderão, igualmente, efectuar a compra de moeda estrangeira através do até às 13h00, em ambos os casos, através dos comandos disponíveis neste instrumento.

?"Assim, com o intuito de mitigar possíveis constrangimentos operacionais na liquidação das operações, os Bancos Comerciais poderão recorrer à Facilidade de Cedência de Liquidez intradia junto do Banco Nacional de Angola, podendo, igualmente, recorrer à Facilidade de Cedência de Liquidez na maturidade de 7 dias, desde que possuam Operações de Mercado Aberto junto do Banco Central a vencer dentro do referido período", explica ainda o BNA.

Este montante, que poderá permitir algum alívio mas está longe de resolver o problema, é disponibilizado numa altura em que o país atravessa um período de pressão galopante devido à ausência de divisas disponíveis, o que está a gerar um problema "tóxico" no mercado cambial, com a moeda europeia a atingir mais de 1300 Kwanzas no mercado paraleo, quando o BNA mantém o câmbio oficial nos 892 Kz e o dólar norte-americano nos 828 Kz, passando, no entanto, os 1280 Kz no paralelo.

A falta de divisas tem ainda como impacto directo a dificuldade acrescida das empresas na importação de bens de consumo corrente e nas transferências bancárias para o exterior de particulares, sejam salários de expatriados, sejam pagamentos de tratamentos na área da saúde ou, entre outros, no pagamento da educação de familiares no estrangeiro.