A sociedade anónima Enerline, nascida da angolana Omatapalo e da portuguesa Painhas, foi a vencedora do concurso publico para a electrificação das povoações do Desvio do Ambriz, Loge Grande, Maladi e Quissemo, nas províncias do Bengo e Zaire. O valor do contrato é de 2,5 milhões de dólares.

A informação consta num despacho presidencial onde é aprovado o relatório final do concurso público para a contratação das obras de electrificação das povoações do Desvio do Ambriz, Loge Grande, Maladi e Quissemo, nas Províncias do Bengo e Zaire, e, consequentemente, a adjudicação à empresa Enerline, vencedora do concurso Público.

No mesmo despacho, o Presidente autoriza a despesa no valor global de 2,1 mil milhões de kwanzas.

O ministro da Energia e Águas é autorizado, com a faculdade de subdelegar, a celebrar o contrato para as obras com a empresa Enerline.

Já ao Ministério das Finanças compete assegurar a disponibilização de recursos financeiros necessários à execução do contrato.