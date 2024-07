Fórum Banca do Expansão: Bancos devem especializar-se para se manterem no mercado - KMG

Os bancos comerciais têm o desafio de se especializarem, investindo na transformação tecnológica e na formação do recursos humanos para se manterem no mercado, afirmou Inês Filipe, prelectora do tema "Novos Produtos Bancários que Podem Alavancar a Economia, durante o XIV Fórum Expansão, que decorre esta sexta-feira, 19, em Luanda, sob o lema "Sofisticação e Futuro da Banca em Angola".