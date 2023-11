Angola pede mais de 200 milhões de euros ao Deutsche Bank para reabilitar EN 250, entre Munhango, no Bié, e Luena, capital do Moxico

O Presidente da República deu o aval a um empréstimo de 206 milhões de euros com o Deutsche Bank para a reabilitação da Estrada Nacional 250, que liga a localidade de Munhango, no Bié, a Luena, capital da província do Moxico. A este crédito junta-se um outro de 10,1 milhões de euros para o pagamento inicial, correspondente a 5% do contrato comercial, que inclui 100% da comissão de mitigação do risco.